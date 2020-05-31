أخبار مصر | بسبب كورونا.. نقابة الصيادلة تغلق مقرها الرئيسي لمدة أسبوع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. نقابة الصيادلة تغلق مقرها الرئيسي لمدة أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النقابة العامة للصيادلة غلق مقرها الرئيسى بجاردن سيتى لمدة أسبوع واحد، ابتداء من غدا الأحد 31 مايو حتى السبت 6 يونيو، وذلك اسوة باتحاد نقابات المهن الطبية والذى قرر غلق مقره بنفس المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات إصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.

وفي سياق آخر قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة الفرعية، إن سوق الدواء، يشهد الفترة الحالية نقصا في العديد من الأدوية، وذلك نظرًا لتوقف عملية الإنتاج في مصانع الأدوية الفترة الماضية "إجازة عيد الفطر"، من ناحية، وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا من ناحية أخرى.

وأضاف "الشيخ" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن نقص الدواء أدى لنوع من أنواع الذعر لدى المواطنين مما جعلهم يتهافتون على شراء الأدوية خاصة "فيتامين C" و"الزنك" وتخزينها، والذي بدوره أدى لنقص الأدوية من الصيدليات وخلق أزمة.

وأكد نقيب صيادلة القاهرة، أن هيئة الدواء ملمة بالوضع الحالي وبالتالي يعملون على زيادة الإنتاج الفترة الحالية، لسد حاجة السوق، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من نواقص الأدوية محلية الصنع وبالتالي من السهل إنتاجها بشكل أكبر وضخها في سوق الدواء، موضحًا أن ذلك الأمر يحتاج لأيام قليلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".