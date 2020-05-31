أخبار مصر | اقتراح بعمل بروتوكولات تعاون بين نقابة الصحفيين وعدة جهات صحية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر اقتراح بعمل بروتوكولات تعاون بين نقابة الصحفيين وعدة جهات صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، باقتراح للنقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بشأن عمل بروتوكول تعاون خاص بالزملاء الصحفيين في المؤسسات الخاصة والحزبية مماثل لما تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للصحافة (مالكة الصحف القومية) وعدة جهات صحية.

وطالب "يونس" أن تشمل الإجراءات المرتقبة، تقديم الدعم للصحف الخاصة والحزبية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مستشفيات للعزل والعلاج من جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على خلفية بروتوكول تعاون طبي أقرته الهيئة الوطنية للصحافة، مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).

وأعلنت الهيئة عن توقيع اتفاق آخر مع كلية الطب جامعة عين شمس، لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.

وقال عضو مجلس النقابة، إن ذلك يأتي في ظل أزمة كارثية لا تفرق بين صحفي في مؤسسة خاصة أو قومية، مؤكدًا أن الأمر لايجب أن يمر دون اتخاذ إجراءات مماثلة من نقابة الصحفيين تجاه باقي أعضاء الجمعية العمومية، وذلك تحقيقًا للمساواة؛ إذ أن الصحافة القومية أصبحت معتمدة بصورة شبه كلية على دعم الدولة.

وأثارت البروتوكولات الطبية التي أقرتها الهيئة، اليوم، ردود أفعال واسعة من الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمطالبة مجلس النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوقيع بروتوكولات شبيهة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، من العاملين في الصحف الحزبية والخاصة.

Advertisements

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد نقيب الصحفيين

السادة أعضاء مجلس النقابة

أتقدم إليكم باقتراح أن يتم عمل بروتوكول تعاون خاص بالزملاء الصحفيين في المؤسسات الخاصة والحزبية مماثل لما تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للصحافة (مالكة الصحف القومية) وعدة جهات صحية.

وفي ظل أزمة كارثية لاتفرق بين صحفي في مؤسسة خاصة أو قومية، فإن الأمر لايجب أن يمر دون اتخاذ إجراءات مماثلة من نقابة الصحفيين تجاه باقي أعضاء الجمعية العمومية تحقيقا للمساواة إذ أن الصحافة القومية أصبحت معتمدة بصورة شبه كلية على دعم الدولة.

وأرجو أن تشمل الإجراءات المرتقبة، تقديم الدعم للصحف الخاصة والحزبية لتنفيذ الاجراءات الاحترازية وتخصيص مستشفيات للعزل والعلاج من جائحة كورونا.

ويمكن طلب الدعم لتنفيذ هذه الإجراءات من أجهزة الدولة التي خصصت ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.