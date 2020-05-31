أخبار مصر | رسالة عاجلة من وزيرة الصحة إلى الأطباء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة عاجلة من وزيرة الصحة إلى الأطباء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، جموع الأطباء الحاصلين على إجازة بالعودة للعمل والمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكدت الوزيرة أن الأطباء هم جنود معركة التصدي لفيروس كورونا، ووجهت حديثها إلى الأطباء قائلة: "كل الأطقم الطبية، أنتم الجنود في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، وكل الأطباء تشتغل، مفيش حاجة اسمها ناخد إجازة، إحنا كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة ولازم نشتغل 24 ساعة أياً كان تخصصنا".

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وأضافت زايد: "الكورونا مرض تشخيصه سهل وعلاجه محدد، ولا يحتاج لحد متخصص وبالتالي كل التخصصات الطبية ممكن تشتغل في كورونا"، داعية الأطباء للتخلي عن أي مطالب حالياً لـ"أننا في معركة ولازم نشتغل مع بعض". وتابعت: "يوميا موجودة في المستشفيات علشان أقولهم أنا معاكم في أرض المعركة وبروح كل يوم مستشفيات حميات وصدرية واليوم في الساحل والمطرية التعليمي، لازم نرجع نشتغل، مين اللي هيشيل البلد؟ إحنا الجنود في هذه المعركة".

جاء ذلك خلال جولة وزيرة الصحة بمستشفيي الساحل التعليمي، والمطرية التعليمي، بالإضافة إلى القافلة الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بمنطقة (الدراسة).