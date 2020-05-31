أخبار مصر | السكة الحديد: بيع الكمامات لركاب المحطات الرئيسية فقط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: بيع الكمامات لركاب المحطات الرئيسية فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه يتم توفير بيع كمامات للركاب من مرتادي محطات القطارات الرئيسية من خلال بيعها في منافذ بيع تذاكر القطارات.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن هذه الكمامات يتم بيعها بسعر الجملة، حيث تم بيعها اليوم للركاب بسعر 3 جنيهات للكمامة الواحدة، والتي يتم توفيرها من خلال القوات المسلحة وبعض الشركات المتعاملة مع السكة الحديد.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الكمامات غير مطروحة للبيع لكل الجمهور وإنما هي تقتصر على الركاب القطارات الذين لم يرتدوا كمامات وتوفيرا عليهم من مجهود البحث عن أماكن لبيعها خارج المحطات، مؤكدا على أن اليوم شهد بيع الكمامات بالمحطات الرئيسية بالقاهرة ووجه بحري مثل محطة الإسكندرية وطنطا والزقازيق وكذلك محطة الجيزة، على أن يتم توفيرها غدا الأحد بكافة محطات وجه قبلي الرئيسية مثل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والمحطات الرئيسية التي تشهد كثافات للركاب.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع ركوب المواطنين لوسائل المواصلات العامة دون ارتداء كمامات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19".

Advertisements

في سياق متصل أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في الثامنة صباح اليوم جولة تفقدية بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية.

حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمئن على التزام المواطنين بالوقوف وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر، حيث وجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ هذه العلامات في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب.

كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

ثم تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتواجدة بها ومنها قطار 185 ( القاهرة بنها الزقازيق بورسعيد) حيث التقى بعدد من الركاب وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري مشيدًا بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل وقد أشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية.