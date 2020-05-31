أخبار مصر | اشتباه في إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر اشتباه في إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، عن وجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة يوميًا بفيروس الكورونا، حيث تمر مصر حاليًا بذروة انتشار لهذا الوباء المنتشر عالميًا.

وأكد النائب في تصريح خاص إلى "الخليج 365" علي إجرائه التحاليل والفحوصات اللازمة للاشتباه بإصابته بفيروس الكورونا، مؤكدًا أنه حتي الأن لم يتم التأكد من إيجابية الفيروس لحين ظهور إيجابية المسحة ولكنها فقط مجرد ظهور الأعراض.

وكانت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أول نائبة أصيبت بفيروس "كورونا"، وتم احتجازها في قصر العيني الفرنساوي.

1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.