أخبار مصر | جامعة الأزهر تبدأ عقد الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تبدأ عقد الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه بفضل تعاون الأساتذة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والتزام الطلاب والطالبات، فقد بدأت الجامعة اليوم في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات والتي من بينها كليتي الطب والصيدلة بنات القاهرة.

حيث أدت الطالبات الاختبارات الإلكترونية في مقررين دراسيين بكلية الصيدلة بنات ومقرر دراسي بكلية طب البنات بالقاهرة ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي



وأوضح عامر - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن نسبة حضور الطالبات في الاختبارات الإلكترونية التي عقدت اليوم في المقررات الدراسية بلغت 100%، وتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة.

ومن جانب آخر بدأ طلاب الكليات في تسليم الأبحاث عبر البريد الإلكتروني المخصص من كل كلية. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".