مصر | إيداع الطفل صاحب واقعة الترويع بـ"الكلب" دار رعاية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيداع الطفل صاحب واقعة الترويع بـ"الكلب" دار رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بقليوب، بإيداع "طفل ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، داخل إحدى دور الرعاية، لحين الانتهاء من التحقيقات، مع توفير الرعاية الصحية والنفسية له.

كما أمرت بحبس نجلي عمه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وهما كلا من "وليد. س"، و"عبد الله. ح".

كان مصدر مطلع على التحقيقات قد أفاد بأن الطفل "علي" -من ذوي الاحتياجات الخاصة- الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، حضر لسماع أقواله حول الواقعة، لافتا إلى أن والدته متوفاه، ويعيش صحبة "الأب"، وشقيقيه.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى الخليج 365 أن النيابة العامة بقليوب استدعت الطفل صاحب الواقعة، لسماع أقواله حول الواقعة، مشيرا إلى أن شقيقي الطفل قالا خلال التحقيقات إنهما يربيان الكلب المتواجد بالفيديو المتداول، أعلى سطح العقار سكنهما، وأنهما سبق لهم تصوير شقيقهما وهما يمزحان معه، وعقبا: "كنا بنهزر ومش أول مرة نتصور بالكلاب، و"علي" كان بيلعب معانا.

وأكد مصدر أمني أن المتهمين المقبوض عليهم في واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن عدد المقبوض عليهم 5 أشخاص وهم شقيقيه، ووالده ونجلي عمه.

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وأوضح المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن الأشخاص الذين ظهروا عبر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يروعون الطفل بـ"كلب شرس" هم "شقيقيه ونجلي عمه".

وتابع المصدر ذاته، أن قوة أمنية من قسم شرطة قليوب اصطحبت المتهمين إلى مقر النيابة العامة بقليوب للتحقيق معهم حول الواقعة.

وأكد مصدر أمني مسؤول، بأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في القبض على الأشخاص المتهمين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبين أن مكانهم بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفحصت أجهزة الأمن مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون كلبا شرسا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أثار حفيظة من شاهده.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول مقطع فيديو لشابين بحوزتهما كلب شرس أعلى سطح عقار سكني، يطلقونة على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثالث يصورهما، وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتهمين، وتقديمهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات.