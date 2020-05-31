مصر | النائب العام: واقعة "فتاة التيك توك" ناقوس خطر تسلل عبر منافذ إلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام: واقعة "فتاة التيك توك" ناقوس خطر تسلل عبر منافذ إلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي أن التحقيقات في واقعة المتهمة آية وشهرتها " منة عبد العزيز" والصادر ضدها قرار بالحبس أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع وستة آخرين وغيرها من الوقائع التي باشرتها خلال الفترة الأخيرة، قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأيِّ نوع من الرقابة تحت شعارات مزيفة نادت -كذبًا وزورًا- بحرية التعبير والإبداع، فخلقت فتنة صورت الباطل حقًّا في أعينهم، وطمَّعتهم في شهرة زائفة ونجاح لا فلاح فيه، ودفعتهم -أطفالًا وشبابًا- إلى الانخراط في حياة غارقة في الإباحية الجنسية، وتعاطي المخدرات والإدمان عليها، والسعي غير المشروع لكسب المال، بل وسرقته واختلاسه.

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أفاد مصدر مطلع علي تحقيقات قضية فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، أن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الأعتداء الجنسي علي الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوي القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت علي الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن النيابة قررت فحص الحسابات الخاصة للمتهمين جميعا.

وأفاد مصدر مطلع، بالنيابة العامة، بجنوب الجيزة، أنه تم تحويل المتهمين في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، للطب الشرعي، لاعداد تقرير واف عن ملابسات الواقعة.

وتابع المصدر، أن تم تحويل جميع المتهمين بالقضية وهم 3 فتيات "منة"، و"شيماء"، و"فاطمة"، وو٣ شباب وهم"مازن"، "كلاشنكوف"، و"بشوي"، لإعداد تقرير طبي حول واقعة التعدي، وكذلك لإجراء تحليل تعاطي مواد مخدرة.

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وقال محمد منير، محامي "بسام" والشهير بـ"بيشوي" المتهم في قضية الضرب والاعتداء على "منة عبدالعزيز"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك": إن النيابة تندب محامين اليوم للمتهمين بعد انسحاب المحامين الخاصين بهم أمس

وأضاف المحامي، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن موكله" بيشوي" يرفض انتداب محامين له ويتمسك بمحاميه

وأوضح المحامي، في وقت سابق أن بيشوى لم يعتد على الفتاة كما قيل في اعترافات المتهمين الآخرين.

وأضاف "منير"، أن بيشوى أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحا أنه لم يعتدِ على الفتاة، وقال ذلك في محضر الشرطة، نتيجة أنه انتابه الخوف قبل القبض عليه أن يأخذوا والده كما فعلوا مع والد المتهم "مازن إبراهيم"، لأن والده مريضا بالقلب.

وأضاف المحامي، أن هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحبوا من التحقيقات، لرفض النيابة وجودهم في التحقيقات.