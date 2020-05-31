مصر | بلاغ للنائب العام يطالب بأقصي عقوبة على مرتكبي فيديو ترهيب طفل القليوبية بـ"كلب"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يطالب بأقصي عقوبة على مرتكبي فيديو ترهيب طفل القليوبية بـ"كلب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا عبر صفحة الشكاوي الإلكترونية، ضد مرتكبي واقعة الترهيب والتخويف المصورة فيديو متداول علي صفحات التواصل الأجتماعي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى أحد العمائر السكنية باستخدام "كلب" بمحافظة السويس.

وأوضحت مقدمة البلاغ (محامية) أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باب خاص بالعقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى وذلك لكل من يعرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر.

وأكدت مقدمة البلاغ أن الطفل تعرض أمنه وحياته للخطر بترهيبه عن طريق حيوان "كلب" يثير الرعب والخوف وهو نوع من الأنواع للأفعال حددها القانون

وأشارت إلى سهولة التعرف علي الشابين مرتكبي الواقعة عن طريق الفيديو المنشور علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة في بلاغها أن الطفل معروف الهوية لدى وزارة التضامن أو المجلس القومي للإعاقة.

وطالبت المحامية في نهاية بلاغها أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الشابين مرتكبي الواقعة وتطبيق مواد قانون العقوبات عليهما.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة ترويع طفل "من ذوى الإعاقة" باستخدام كلب.

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حيث نجحت في ضبط سائق، وميكانيكى مقيمان بقليوب بالقليوبية، واللذان أقرا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح ووجود صلة قرابة بينهما والطفل المشار إليه.

وقد تم تداول مقطع الفيديو عبر موقع "يوتيوب"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.

أفاد مصدر أمني مسؤول بأن المتهمين المقبوض عليهم في واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتيادات الخاصة، من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن عدد المقبوض عليهم _حتي الآن_ 5 أشخاص وهم شقيقيه، ووالده ونجلي عمه.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن الأشخاص الذين ظهروا عبر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يروعون الطفل بـ"كلب شرس" هم "شقيقيه ونجلي عمه".

وأضاف المصدر ذاته، بأن قوة أمنية من قسم شرطة قليوب اصطحبت المتهمين إلى مقر النيابة العامة بقليوب للتحقيق معهم حول الواقعة.

