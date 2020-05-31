مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. قرارات جديدة في واقعة اغتصاب "فتاة التيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. قرارات جديدة في واقعة اغتصاب "فتاة التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

مصدر أمني ينفي وفاة موظف في سجن طرة بكورونا



نفى مصدر أمنى، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة موظف مدنى بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل مصدر أمني ينفي شائعة إصابة مسؤول بسجن برج العرب بكورونا



نفى مصدر أمنى، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو لأحد الأشخاص عاطل، له معلومات جنائية، يدعى خلاله إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب ومعاونه وبعض نزلاء السجن بفيروس كورونا على غير الحقيقة.

اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل للفحص والتفريغ.. إرسال أحراز قضية "فتاة التيك توك" لـ"القومي للاتصالات" (التفاصيل الكاملة)



أفاد مصدر مطلع علي تحقيقات قضية فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، أن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الأعتداء الجنسي علي الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوي القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت علي الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي. Advertisements

قرارات جديدة في واقعة اغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"



أفاد مصدر مطلع علي التحقيقات، أن النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين آية إبراهيم خميس وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا وشهرتة "بيشوي"، ومازن ابراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات علي أن يراعي إرسالهم صباح الغد للنظر في أمر تجديد حبسهم.

اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل الاستعلام عن حالة فردى شرطة أصيبا بأعيرة نارية فى الموسكي

طالبت النيابة العامة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفردى شرطة من قوة قسم شرطة الموسكى، إثر إصابتهما بأعيرة نارية في أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل بأسيوط، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهما، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافٍ بها.