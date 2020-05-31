شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لجنة إدارة «كورونا» تناقش موعد إعادة فتح المساجد الأربعاء المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن إعادة فتح المساجد، مشيرا إلى لجنة إدارة أزمة «كورونا» ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل أو قبله، وستناقش ما يخص دور العبادة وإعادة فتحها مجددا طبقا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن وزارة الأوقاف تعمل منذ عدة أيام على تزويد المساجد بنوعية جديدة من السجاد، موضح عليه العلامات الإرشادية.

وتابع: «ستوجد إجراءات احترازية عند إعادة فتح دور العبادة، منها أن كل مصل سيأخذ معاه سجادة الصلاة الخاصة به، كما يرتدي الكمامة»، مضيفًا: «لن نفتح دوارات المياه وأماكن الوضوء لأنها من الأماكن التي تنقل العدوى».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105».