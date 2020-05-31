شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتوقع زيادة الزحام في المترو خلال الأيام المقبلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان من المتوقع أن يكون هناك زحام شديد في القطارات والمترو، السبت، بسبب إيقاف المواصلات العامة خلال إجازة العيد خاصة في السكك الحديد المسؤولة عن نقل الناس بين القاهرة والأقاليم.

وأضاف «الوزير»، أثناء مداخلته في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «MBC مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن «أقرب وسيلة مواصلات للقطار هي المترو لذلك شهد المترو زحاما شديدا خاصة الخط الأول والثاني، من قبل العائدين من الأقاليم إلى القاهرة بعد إعادة تشغيل المواصلات».

وأوضح: «بجانب الالتزام بالتطهير والتعقيم، أعدت وزارة النقل خلال فترة الإجازة خطة تشغيل متوازنة ومضغوطة ليتم تنفيذها خلال فترة الصباح، حيث أصبح هناك قطار إضافي يعمل قبل بدء القطار الأساسي في العمل أو بعده لتقليل الضغط على شبكة القطارات العاملة وبالفعل تم ذلك بنجاح».

وتابع الوزير: «من خلال زيارتي لمحطات القطار لمعرفة الأماكن الأكثر ازدحامًا وجدت أنه من الضروري تزويد قطار في اتجاه الإسكندرية، مع تزيده بخدمات متنوعة لإرضاء جميع احتياجات الركاب، حيث ينقسم إلى ثلاث عربات درجة أولى مكيفة وثلاث عربات درجة ثانية مكيفة وعربة VIP»، مشيرًا إلى أن القطار يتكون من 12 عربة.

وتوقع المهندس كامل الوزير زيادة الزحام في مترو الأنفاق، خلال الأيام المقبلة، نتيجة بدء المصالح الحكومية كالشهر العقاري والمحاكم والمرورفي العمل اعتبارًا من بداية شهر يونيو، لذلك سيتم تزويد خطوط المترو بـ81 قطارا إضافيا في الثلاث خطوط.. ولو الـ81 قطار مش هيكفوا، جاهزين نشغل حتى 90 قطار».

وردا على سؤال يتعلق بالكمامة وفيرو «كورونا» والزحام في القطارات والمترو، قال وزير النقل: "لدينا توجيه من الرئيس السيسي شخصيا للتنسيق مع القوات المسلحة ومع وزارة التجارة الصناعة لتوفير الكمامات للمواطنين وحصلنا على مليون كمامة صدق عليها القائد العام للقوات المسلحة، و200 ألف كمامة من الشركات وقمنا بتوفيرها لمحطات المترو والقطارات الرئيسية في المحطات لتلبية رغبات كافة الركاب"، موضحا أن 90% من الركاب كانوا يرتدون الكمامة.

وحول نفق العروبة، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال نفق العروبة طبقا لأعلي المواصفات لمنع الهبوط، كما قمنا بعمل كل الاختبارات لضمان عدم هبوطه على الإطلاق.

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وفيما يتعلق بالطريق الدائري، قال: «نحن نقوم بتغيير تقاطع الدائري مع طريق (أوتوستراد/حلوان)، ونقوم بعمل طريق داعم لمنع الحوادث، كما نقوم بإعادة ضبط ميول الطريق، ودراسة خطة إضاءة كبيرة شاملة للطريق الدائري، وسيكون في القريب العاجل طريقا متميزا يفخر به كل المصريين».