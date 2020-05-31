شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل نائب طوخ بعد اكتشاف إصابة 8 من أسرته بـ«كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، إن حالته الصحية جيدة ولم يصب بفيروس «كورونا».

وأوضح الفيومي، في اتصال هاتفى لـ «المصرى اليوم»، أنه فور اكتشافه إصابة أفراد أسرته قام بعزلهم في المنزل تحت إشرافه كطبيب، مضيفا أن حالتهم ليست خطرة للدرجة التي تستدعى حجزهم في المستشفى، وأنه تواصل مع الفرق الطبية في مديرية الصحة وتم إعطاءهم العلاج اللازم.

كان النائب محمد الفيومي قد أعلن عن إصابة 8 أفراد من أسرته وهم زوجتي ابنيه الاثنين والباقى من أفراد الأسرة بفيروس «كورونا».

وأكد أنه أكتشف إصابة أفراد أسرته منذ 3 أيام عقب إجازة عيد الفطر، وقام باتباع تعليمات وزارة الصحة والتواصل معها التي أكدت الإصابة بالفيروس، ومن ثم تم عمل عزل منزلى لأفراد الأسرة.