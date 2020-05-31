شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: توجد حالة لا مبالاة غير مبررة من المواطنين تجاه خطر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تتعامل بصرامة تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، مشدداً على أن هناك حالة من عدم الاهتمام الغريبة من قبل المواطنين.
وأضاف غراب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى المصرية: «نقف ضد تلك الحالة بصرامة شديدة جداً وبنحول نيابة عسكرية.. هناك حالة لا مبالاة غير مبررة في ظروف صعبة.. الناس محتاجة أن يوقع عليهم عقوبة شديدة جداً».
وتابع: «منذ قليل وخلال جولة ميدانية وجدت زفة عرس في أوقات الحظر، وتم اتخاذ ما يلزم قانونياً تجاه الواقعة».
في سياق آخر، قال محافظ الشرقية إنه جاري التحقيق في واقعة تسليم جثة متوفى بـ«كورونا» دون اتخاذ الإجراءات الطبية.
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