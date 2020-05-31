شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يشيد بالضربات المتلاحقة لقواتنا المسلحة في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأزهر الشريف بالجهود المستمرة والضربات المتلاحقة لقواتنا المسلحة في سيناء، والتي أسفرت عملياتها الأخيرة اليوم في القضاء على 19 تكفيريا من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب.

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وأكد الأزهر دعمه للجهود التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، والحفاظ على أرض سيناء الغالية، داعيًا الشعب المصري للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

كما تقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى-عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.