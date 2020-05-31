شكرا لقرائتكم خبر عن أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دول الاتحاد الأوروبى الإعلان عن استئناف حركة السياحة فى مواعيد متقاربة بداية من منتصف يونيو وحتى الأول من يوليو، على أمل اللحاق بالموسم الصيفى.

ويضع الاتحاد الأوروبي السياحة البينية في مقدمة أولوياته نظراً لما تمثله من أهمية لبعض دول الاتحاد والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.

وإليك الدول التى أعلنت عن فتح حدودها للسياحة خلال الصيف الحالي ومساهمة السياحة فى ناتجها المحلى:

1- كرواتيا في صدارة تلك الدول، حيث إن السياحة تمثل فيها نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة و 25,1% من القوى العاملة.

2- اليونان وتمثل السياحة فيها نسبة 20,8% من الناتج المحلي الإجمالي، و 21,7% من إجمالي الوظائف.

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3- البرتغال وتمثل السياحة فيها نسبة 16,5% من الناتج المحلي الإجمالي، و 18,6% من إجمالي الوظائف.

4- إسبانيا، وتمثل السياحة فيها نسبة 14,3% من الناتج المحلي الإجمالي، و 14,6% من إجمالي الوظائف.

5- قبرص، وتمثل السياحة فيها نسبة 13,8% من الناتج المحلي الإجمالي، و 13,2% من إجمالي الوظائف.

6- النمسا، وتمثل السياحة فيها نسبة 11,8% من الناتج المحلي الإجمالي، و 12,5% من إجمالي الوظائف.

7- ألمانيا، وتمثل السياحة فيها نسبة 9,1% من الناتج المحلي الإجمالي، و 12,5% من إجمالي الوظائف.