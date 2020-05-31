شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: سننتج كمامات في مدارس التعليم الفني ونطرحها للبيع بـ2 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه حتى الآن لم يثبت إصابة أي من المخالطين لرئيس وحدة التدخل السريع لرصد مخالفات البناء بالمحافظة بفيروس «كورونا»، وتابع: «تم حصر المخالطين له وأجريت لهم مسحات لم يثبت إصابة أحد.. أنا عملت مسحة يوم أمس وتبينت سلبية المسحة».

وأضاف «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصاب بالفيروس يتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر، وهو يتفانى في عمله، موضحا: «أنا كنت متواصل معاه بشكل يومى لأني باخد منه تقرير يومى».

في سياق آخر، كشف محافظ الإسكندرية، أن هناك حالة من الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، ولكن هناك تهاون من قبل البعض، وتابع: «قمت بعدة جولات وعندما تحدثت مع بعض المواطنين أخرجوا الكمامة من جيوبهم وارتدوها رغم عدم صحة الأمر طبياً.. وبعض المواطنين قالوا لى أنهم لم يجدوا الكمامات».

وأشار «الشريف» إلى أن المحافظة ستعمل على إنتاج الكمامات وتطرحها للبيع بمقابل بسيط، وتابع: «من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، وسنعملها في مدارس التعليم الفنى.. جهزنا الخامات والناس اللى هتصنعها.. باقى انسق مع وزيرة الصحة حتى تكون متوافقة مع المعايير الصحية..ستكون المنافذ متوفرة في كل انحاء المحافظة».