شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من طبيب بمستشفى للعزل: «إحنا في ضهر الشعب المصري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر موقع تويتر، السبت، فيديو لطبيب من العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل يحمل رسالة مؤثرة للشعب المصري.
وأوضح الطبيب: «نحن خط الدفاع الأول، والمسؤولون عن إنقاذ الأرواح، وكل ما يهدد الإنسان، أو ما يهدد عضو من أعضائه، أو طرف من أطرافه، هذا هو تخصصنا، نحن نتواجد في الوقت المناسب، وفى اللحظات الحاسمة».
ومضي قائلاً: «طبعا الواحد بيحس بلحظات رضا، لما يسمع دعوة كويسة من حد فعلاً، إني كنت سبب بعد ربنا، في إنقاذ حياته».
وتابع: «نعمل على تهيئة الجو، ونحاول أن نرسم البسمة على وجوه البعض، سواء كنا أطباء أو تمريض أو مرضى».
وقال:«أكتر حاجة مأثرة فيّ دلوقتى، إصابة طبيب زميل بالفيروس، وهو من أطباء الطورايء والرعاية لعلاج مرضي كورونا».
وأكمل: «أنا حالياً القائم على علاجه، أنا وزميلي دكتور شريف، دى حاجة متعبة مؤلمة جدا، وبتوجعك، وبتحسسك إن ممكن تكون أنت وأى حد من الناس اللى بتحبهم في أي لحظة من اللحظات هو اللى ممكن يكون ده».
واختتم حديثه: «إحنا دائماً في ضهر الشعب المصري، ودى مهمتنا، وواجبنا اننا نخلى بالنا منكم».
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