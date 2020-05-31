شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أبحاث إكلينيكية: برتوكول علاج «كورونا» يختلف من مرحلة لأخرى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري أبحاث إكلينيكية، إنه لا يوجد علاج لفيروس «كورونا» أجمع عليه العالم بأكمله حتى الآن.

وأضاف الفقي، في برنامج «كل يوم»، السبت: «لا يوجد علاج ناجح لكورونا تم التأكد من نجاح نتائجه وفعاليته، وأجمع عليه العالم حتى يومنا هذا».

تابع: «فيروس كورونا يتكون من 3 مراحل، وهم مرحلة مبكرة، ومتوسطة، ومتأخرة، وجميع المصابين يمروا بالمرحلة الأولى، والبعض يتعافى بعدها».

ومضى قائلًا: «البعض الآخر يتطور إلى المرحلة المتوسطة، ولكن 20% فقط هم من يصلوا إلى المرحلة المتأخرة، نظراً لاختلاف برتوكول العلاج في كل مرحلة».

وأردف قائلا: «فى بعض الأحيان نجد دواء ما أظهر نتيجة إيجابية، ولكن نتيجته كانت لحالات متأخرة، وليست للحالات المبكرة أو المتوسطة»، موكدا أن بروتوكول العلاج يعتمد على المرحلة التي يخوضها المريض.

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