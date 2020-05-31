شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"، مشددا على أنه لن يسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأمريكية وهو الأمان وتطبيق القانون، وذلك وفق خبر عاجل.

وفيما علق ترامب، على الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية حالياً، بسبب وفاة شخص من أصحاب البشرة السمراء على يد شرطى في مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، يعلق فيها على الاحتجاجات قائلاً إن 80 % من المتظاهرين في مدينة مينيابوليس، من خارج الولاية، ويضرون بالأعمال الصغيرة التابعة لأصحاب البشرة السمراء، بينما مجتمع المدينة الحقيقي يعملون بجد من أجل السلام والمساواة".

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وعلى جانب آخر، قالت وكالة التحقيقات الجنائية فى مينيابوليس إن ديريك شوفين، الشرطى المتهم بقتل جورج فلويد ، محتجز فى سجن خارج المقاطعة حيث تم اعتقاله بسبب التهديدات الموجهة إلى مكتب مأمور المقاطعة.



وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" أن شوفين، 44 عاما، محتجز في سجن مقاطعة رمزى بكفالة قدرها 500 ألف دولار في مقاطعة هينيبين بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية .

وأوضح مكتب الاعتقال الجنائي في الولاية اختيار السجن في وقت متأخر من يوم الجمعة ، بعد عدة ساعات من اتهام تشوفين.

وقالت المتحدثة جيل أوليفيرا لصحيفة "ستار تريبيون": "إن BCA تواصل مع مكتب مقاطعة هينيبين ، الذي كان يتعامل مع التهديدات المحتملة لمنشآتهم وقت الاعتقال"وأكدت: "وجهونا لحجزه في سجن مقاطعة رمزي".

وذكرت الصحيفة أن شوفين هو أول ضابط أبيض في ولاية مينيسوتا يحاكم جنائيا في وفاة مدني أسود. العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة هي 25 سنة ؛ الحد الأقصى للقتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات.