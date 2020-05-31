شكرا لقرائتكم خبر عن روعوا الطفل بالكلب الشرس.. ماذا قال المتهمون؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لشخصين حال قيامهما بترويع طفل "من ذوى الاحتياجات الخاصة" باستخدام كلب، تم ضبط المتهمان وأقرا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح ووجود صلة قرابة بينهما والطفل، وهذه تفاصيل القصة فيما يلى..

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