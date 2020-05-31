شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تشارك في اتصال مرئي للحديث عن دور التكنولوجيا والفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على اجراء مكالمة مرئية مع كلاً من حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والدكتور طلال أبو غزالة، والتي اجرت فيها حديث على دور الاقتصاد واهمية البنية التحتية في مجال التكنولوجيا.

ونشرت المشاط، مقطع فيديو من المكالمة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "إطلاق شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء أثنين من رواد فضاء وكالة ناسا إلى الفضاء هو تذكرة ان الابتكار هو القوة الدافعة فى عصر التحول الرقمى".

وأضافت "سعدت بمشاركة السيد/ حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور طلال أبو غزالة، الرئيس والمؤسس لمجموعة طلال ٔابو غزالة العالمية، في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "آفاق البحث العلمي واقتصاد المعرفة في الوطن العربي"، بحضور أكثر من 1000 مشارك من المنطقة، ناقشت الدور القوى لاقتصاد المعرفة وأهمية البنية التحتية فى مجال التكنولوجيا فى تعزيز الإنتاجية ورأس المال البشرى".

واختتم كلامها "هذه فرصة لريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والتى من خلال الابتكار والابداع، يمكن أن توفر حلولا لمستقبل مستدام لمصر، يقود نحو إقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".

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