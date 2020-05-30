شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية والسكرتير العام يناقشان قرار وقف تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، اجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

ووجه نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذي لا يلتزم بانشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبه لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنه المشكلة والالتزام بنسية لاتقل عن 75% من مساحة الجراج، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لاتزيذ عن 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

وخلال الإجتماع، طالب عطا رؤساء الأحياء والمدن بتكليف مهندسى الإدارات الهندسية بالمرور على كافة العقارات بشوارع مدن المحافظة، والتأكد من استخدام وتطبيق اشتراطات انشاء الجراجات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء بعدم الإنشاء أو تغيير النشاط.

من جانبه، طالب سكرتير عام المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تضم عدد من الاستشارين من كلية الهندسة بجامعة طنطا تخصص طرق ومرور واستشارى من نقابة المهندسين ومهندس تنظيم من الحى ومهندس التخطيط العمرانى لمراجعة التراخيص الحالية ومدى توافر اشتراطات إنشاء الجراجات الخاصة بالعقارات .

حضر الاجتماع رئيس حي أول طنطا، ورئيس حي ثان طنطا، ورئيس مدينة المحلة الكبري، ومسئول الاسكان بالغربية، ومديري الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بالديوان العام.

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