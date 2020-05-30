شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع حقائب طبية لمخالطي مصابى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مع مديرى المديريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، وبعض قيادات الوزارة، عبر تقنية «كول كونفرانس»، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول.

ووجهت الوزيرة، خلال الاجتماع، بإطلاق سيارات القوافل العلاجية فى محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت إنه جارٍ توفيرها فى الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية «البروتوكول العلاجى» تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائى والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات فى عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصى.

وأوضح أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين فى كل من محافظات (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا وجنوب سيناء)، وجارٍ تفعيل العمل بتلك الآلية فى باقى محافظات الجمهورية تباعًا، وأضاف أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بالفيروس من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلى، وذلك طبقًا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأكد مجاهد أن الوزيرة ناشدت المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، فى حالة ظهور الأعراض، بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أى مستشفى من الـ ٣٢٠ مستشفى العام والمركزى التى تم الإعلان عنها والمتواجدة على الموقع الرسمى للوزارة، لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص الحالة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت القائمين على الخط الساخن (١٠٥)، والمسؤول عن تلقى بلاغات واستفسارات المواطنين الخاصة بالفيروس، بتوجيه المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى أقرب مستشفى عام أو مركزى أو مستشفيات الحميات والصدر داخل محافظته، بالإضافة إلى توجيه المخالطين إلى أماكن الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى تقوم بصرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية. وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. كانت أعلنت الوزارة، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى الآن.

انطلاق سيارات القوافل العلاجية على مستوى الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الطبية

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا، وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ولفت إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، هو 22082 حالة، من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و879 حالة وفاة.

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فى سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة الطيران المدنى، أن شركتى مصر للطيران، وإير كايرو، ستنظم رحلات استثنائية خلال شهر يونيو، لإعادة المصريين العالقين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضافت المصادر أنه سيتم ترتيب رحلات جوية استثنائية للمواطنين المصريين العاملين بالأردن، الذين سجلوا رغبتهم فى العودة إلى أرض الوطن عبر المنصة التى أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة فى مغادرة المملكة وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها من خلال التواصل مع الشركتين المذكورتين، على أن يخضع العائدون للحجر الصحى لدى وصولهم إلى أرض الوطن. وتابعت المصادر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

إلى ذلك، قالت وزارة الموارد المائية والرى إن الوزير الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءاً من بعد غد، لافتة إلى أن الوزير فضّل الالتزام بالعزل المنزلى خلال الفترة الماضية والالتزام بكافة الاشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.