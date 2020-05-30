شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطلقون حملات توعية لمواجهة الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من أعضاء مجلس النواب حملات توعية للمواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما بدأت الأمانة العامة للأحزاب، فى مقدمتها حزب مستقبل وطن، بتنظيم حملات تعقيم وتطهير فى المحافظات.

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بدأوا فى إطلاق حملات توعية للمواطنين من خلال نشر أفلام على مواقع التواصل الاجتماعى وملصقات على الجدران، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمستشفيات الحميات.

وتابع رئيس لجنة الصحة لـ«المصرى اليوم» أن عددًا من النواب بالجهود الذاتية جهزوا عددًا كبيرًا من غرف العناية المركزة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابى كورونا، مؤكدا أن اللجنة على تواصل مستمر مع وزارة الصحة لمتابعة كافة تطورات مواجهة انتشار هذا الوباء فى مصر، لافتا إلى تأكيد الخبراء بأننا فى مرحلة الذروة وأن الوضع سيكون أفضل خلال الأيام المقبلة كما حدث فى العالم كله.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه أطلق خدمة الواتس آب للتواصل مع مواطنى دائرته بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وأعلن على صفحته الشخصية على «فيس بوك» أرقاما تعمل على مدار اليوم للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم واستقبال طلباتهم وعرضها على المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك تنفيذا لنداءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لتوخى الحذر والتباعد الاجتماعى خوفا من استمرار تفشى العدوى عقب ارتفاع مؤشر حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، وحفاظا على صحة المواطنين وتسهيلا عليهم.

وفى الوقت نفسه أشاد حزب مستقبل وطن بمجهود أعضاء الأمانة العامة للحزب خلال الفترة الماضية فى مواجهة كورونا، بالإضافة إلى الدور التوعوى لهم الفترة السابقة، مشددا على ضرورة مواصلة هذا الدور بشكل مكثف الأيام المقبلة، فى ظل مطالب عودة الحياة لطبيعتها بعد إجازة العيد. وأضاف الحزب، فى بيان: «تم تكليف أعضاء الأمانة العامة بالتجهيز لحملة دعائية، للتعريف بكيفية التعامل والتعايش مع فيروس كورونا، وإطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لتوعية المواطنين، من الآثار الاقتصادية، المترتبة من هذه الأزمة».

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