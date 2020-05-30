شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قيود السفر.. توى تلغى جميع العطلات الشاطئية للبريطانيين حتى أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة توى TUI عملاق السياحة العالمى، أنها اضطرت إلى إلغاء جميع العطلات الشاطئية الأجنبية للسياح البريطانيين حتى 1 يوليو، بسبب قيود السفر المستمرة وسط انتشار وباء كورونا المستجد، وتشمل الإلغاءات عطلات من المملكة المتحدة إلى وجهات مثل إسبانيا واليونان قبل 30 يونيو.

وقالت الشركة: "تؤكد Tui UK وIreland إنه نظرًا لقيود السفر المستمرة، فإنها تمدد عمليات الإلغاء لجميع العطلات الشاطئية حتى 30 يونيو وجميع رحلات Marella Cruises حتى 30 يوليو 2020.

ووفقًا لصحيفة ذا صن كانت توى أكبر شركة عطلات بريطانية قالت في السابق إنها تأمل في استئناف سفر البريطانيين في 12 يونيو، لكن التوجيه من وزارة الخارجية البريطانية لا يزال ينصح بعدم السفر غير الضروري للخارج.

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كما توقفت شركة السفر، التي تضم العلامة التجارية First Choice، الإبحار على خط Marella Cruises حتى 30 يوليو على الأقل، ولن تستأنف رحلات نهر Tui إلا بعد 25 (نوفمبر).

وسيحصل العملاء المتأثرون على رد أو رصيد. وفي ألمانيا - سوق Tui الكبير الآخر للعملاء - يمكن تخفيف التحذير من السفر في 15 يونيو. وسيحصل جميع العملاء الذين تأثرت حجوزاتهم بالتغييرات على رصيد مسترد، أو يمكنهم طلب استرداد نقدي عبر نموذج عبر الإنترنت على موقع Tui الإلكتروني.

وكان الرئيس التنفيذي فريتز جوسن لمجموعة توى العالمية للسياحة قال إن حجوزات برامج صيف 2020 تم بيعها بنسبة 35%، وذلك على الرغم من أننا عادة ما نكون عند 59٪ الآن، لذلك لا يزال من الممكن إعادة تنشيط البرنامج في الصيف حيث تكون البلدان مفتوحة.

وأكد أن توى استعداد لاستئناف العمليات من ألمانيا بمجرد إعادة فتح الحدود، فى حين أن العطلات إلى جزر البليار والكناري واليونان وقبرص وكذلك الرحلات البحرية في بحر الشمال من المرجح أن تكون متاحة أولاً.