شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث: "القانون في مصر يكفل حماية البيانات الشخصية ولا يتم أي إجراء إلا من خلال القانون المصرى، ونحن في مصر نطبق قانون حماية البيانات الشخصية ألف في الميه ونطبقه بحذافيره".
وعن اختيار الدكتور شريف فاروق، رئيسا لهيئة البريد، قال لكل حدث حديث وكل شيء في ميعاد.
وحول أرقام وزارة الصحة والتطبيق الذى تقوم عليه وزارة الاتصالات قال: إن كل الوزارت تقوم بمجهود مشترك لدعم وزارة الصحة، وعن عدم الرد على الأرقام المخصصة لبلاغات كورونا قال إنها بسبب الضغوطات على الخطوط.
وأضاف أن وزارة الصحة قامت بعمل تطبيق خاص بها للتفاعل مع المرضى وتوجيههم إلى الطريق الأنسب.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أوضحت أن تطبيق "صحة مصر"، هو بديل عن المكالمات التليفونية على الخط الساخن 105، حيثُ يتضمن اجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرض كورونا، كما يتيح استقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا، وسوف تقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، مشددة على أن جميع البيانات مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.
وأضافت زايد، أن التطبيق يوفر كذلك عناوين وأرقام تليفونات أقرب المستشفيات المنوطة بالكشف والتشخيص لمرض كورونا، مع رسم خرائط توضح موقع هذه المستشفيات، وكيفية الوصول إليها، كما يقوم التطبيق بالتنبيه عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب إصابة عالية، أو حجر صحي لمرض كورونا، مع توفير إرشادات عن الاحتياطات الواجب اتباعها داخل هذه المناطق.
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