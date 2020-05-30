شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إساءة ريم الشمري للجالية المصرية.. كويتيون: «امسحوها فينا.. أنتم فوق راسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار الفيديو الذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين لمواطنة كويتية تدعى ريم الشمري، وهي تهاجم الجالية المصرية بالكويت وتطالب بطرد العمالة المصرية، غضب قطاع كبير من مستخدمي موقع «تويتر».

وهاجم عدد كبير من رواد موقع التغريدات القصيرة من أبناء الدولتين ريم الشمري، مدشنين هاشتاج يحمل اسمها، ليتصدر الهاشتاج قائمة تريندات الموقع في مصر والكويت.

وفيما عبر مواطنون مصريون عن غضبهم من الرسالة التي وجهتها المواطنة الكويتية من خلال عدة تدوينات؛ قام كويتيون أيضا بالتعليق على الأمر، حيث وجه أحدهم رسالة للشعب المصري قائلًا: «ريم_الشمري يا أهل مصر الحبيبة امسحوها في وشنا.. وكلنا عرب ومسلمين وهذه البنت لا تمثل الشعب الكويتي نهائياً ونبرئ أنفسنا من كلامها وأنتم إخوانا وحبايبنا وإخوانا قبل كل شي، حفظ الله الأمة وأبعد عنا وعنكم الغمة.. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل».

كما وجه مواطن كويتي آخر رسالة للمصريين قائلًا: «الأخوة والأخوات الشعب المصري الكريم أنتم فوق راسنا ولكم التقدير والاحترام ونحن في حرج كبير على أسلوب القلة القليلة غير المدركة لدور مصر ولا تدرك معاني الأخوة».

وطالب أحدهم السلطات الكويتية بمحاسبتها قائلًا: «يا أهل مصر الحبيبة يعلم الله أن لكم محبة في قلوبنا واحترام كبير وهذه المسكينة لا تمثلنا وكلامها لا يشرفنا ومن هذا المنطلق كمواطن كويتي أطلب من الكويت محاسبتها فأهل مصر ليسو خدام بل كرام ولهم احترامه».

كما تبرأ أحدهم من مهاجمة ريم الشمري للجالية المصرية واصفًا إياها بـ«العنصرية»، مؤكدا أن كلماتها لن تؤثر بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الكويتيين وأشقاءهم المصريين.

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يشار إلى أن ريم الشمري لم تكن الأولى التي أساءت للجاليات الوافدة إلى الكويت، حيث طالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد بترحيل مصابي فيرس كورونا المستجد «كوفيد 19» من غير الكويتين من موطنها مع بداية الأزمة.