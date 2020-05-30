شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الغردقة تسجل «صفر كورونا» خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المسؤولن في لجان التفتيش المشتركة من ممثلي وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية ومحافظة البحر الأحمر، عن عدم تسجيل أي مخالفات من الفنادق التي استقبلت نزلاء السياحة الداخلية خلال إجازة العيد بمدينة الغردقة.

وقال المسؤولون في تصريحات صحفية، السبت، إن جميع الفنادق التزمت بالتشغيل حسب الضوابط والشروط، التي أقرها مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية لاستقبال السياحة الداخلية، بالإضافة إلى عدم تسجيل الفنادق أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بين النزلاء أو العاملين.

ومن المقرر أن تبدأ لجان التفتيش التي تشارك فيها لجان من وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية أعمالها، الأحد، بفحص إجراءات وضوابط تشغيل عدد من الفنادق الجديدة في السياحة الداخلية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة لمنحها شهادة السلامة الصحية بالإضافة لإجراء الفحص للفنادق، التي لم تستوفى الشروط في المرحلة الأولى، التي كانت قبل عيد الفطر.