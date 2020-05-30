شكرا لقرائتكم خبر عن أسوة بـ«البناء والتنمية».. «الإسلامبولي» يدعو لحل جميع الأحزاب الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الفقيه الدستوري والمحامي عصام الإسلامبولي، لجنة شؤون الأحزاب السياسية، إلى التحرك لحل جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو المتورطة في تلقي تمويل خارجي، أسوة بالحكم الصادر عن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، ومصادرة أمواله وممتلكاته وإحالتها إلى الخزانة العامة.

يقول «الإسلامبولي» لـ«المصري اليوم» إن حل حزب البناء والتنمية «خطوة هامة جدًا، ولا بد من الدفع باتجاه حل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني، وهنا يأتي دور لجنة شؤون الأحزاب للتقدم بطلب لحل تلك الأحزاب أسوة بـ(البناء والتنمية)»، موضحًا أن اللجنة كانت قديمًا تتألف من شخصيات عامة ورجال القضاء، لكن تشكيلها الآن يقتصر على القضاة، أعضاء ورئيسًا».

وجاء الحكم بناء على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب عام 2014 بحل حزب البناء والتنمية، وهو ما دعا «الإسلامبولي» إلى تحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، قال فيها إنه تقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب في 14 أكتوبر 2014 بمذكرة للتحقيق في توافر الشروط الدستورية والقانونية في تأسيس 11 حزبًا دينيًا، لكن اللجنة لم تحقق في أمر الأحزاب الواردة بالمذكرة.

وفي 12 سبتمبر 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام لجنة شؤون الأحزاب بالتحقيق في الإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن خوض أحزاب ذات مرجعية دينية للانتخابات البرلمانية، وذكرت في أسباب حكمها أنه تبين لها أن لجنة الأحزاب لم تحقق في المذكرة الواردة إليها، التي تضمنت أن الأحزاب المذكورة بها فقدت شروط تأسيسها واستمرارها في العمل السياسي الحزبي.

ولأكثر من مرة، رفضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا دعاوى أقيمت من محامين تطالب بحل عدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية وعلى رأسها «النور السلفي ومصر القوية والوسط»، وجاء الرفض شكليًا لمخالفة تلك الدعاوى الطريق القانوني للفصل في شأن حل الأحزاب، إذ يقتصر تحريك الدعوى على لجنة شؤون الأحزاب السياسية دون غيرها، كما يوضح «الإسلامبولي».

ومنذ يناير 2011، قضت المحكمة الإدارية العليا بحل عدة أحزاب سياسية، أبرزها الحزب الوطني الديمقراطي في 16 أبريل 2011، مع تصفية أمواله وعودة جميع مقراته إلى الدولة، وفي 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة نفسها بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، بناء على طلب لجنة شؤون الأحزاب، على أن تؤول أمواله وممتلكاته إلى الدولة.

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