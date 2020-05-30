شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل الباجور» يحتفل بثالث ولادة لمريضة مصابة يـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفريق الطبى بمستشفى عزل الباجور في المنوفية بثالث حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا ومحتجزة بالمستشفى.

وأكد الفريق الطبى أنه تم تحويل مريضة مصابة بفيروس كورونا حامل في الأسبوع السابع والثلاثون مع وجود خمس قيصريات سابقة ولديها من انقباضات رحمية متكررة ووجود خطورة انفجار في الرحم وتعانى من تسمم حمل مع وجود تاريخ مرضى سابق بتسمم الحمل ودخول الرعاية المركزة .

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات وإجراء قيصرية عاجلة وتم ولادة الطفل بصحة جيدة وخروج الأم من العمليات بصحة جيدة أيضا.

الفريق الطبى بعزل الباجور يحتفل بثالث ولادة لمريضة بالكورونا