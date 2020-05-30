شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم من مستشفي العزل بعد تعافيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، خروج الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، وعدد من الحالات، بعد الإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من سلبية التحاليل لفيروس «كورونا».

وأوضح عميد كلية الطب، في بيانه اليوم السبت، أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل تتلقى الرعاية وفقًا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.

وأضاف أن أسرة جامعة الفيوم تتقدم بخالص التهنئة للدكتور أحمد فتحى وجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، متمنين لهم جميعا دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت ، السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم، كذلك تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 34 حالة جديدة.