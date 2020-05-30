شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الدقهلية» عن رافضي مغادرة «العزل»: الوزيرة قالت «بلغوا الأمن الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن «بعض المرضى بعد استقرار حالتهم لا يريدون الخروج من مستشفى العزل، ويشغلوا الأماكن بها رغم وجود حالات أخرى في أمس الحاجة لمكان لإنقاذ حياتهم»، مشيرًا إلى أن «وزيرة الصحة طالبتهم بإخطار الأمن الوطني للتدخل لإخراج هؤلاء المرضى».

وأضاف «مكي»، خلال مؤتمر صحفى، السبت: «أنا معنديش أمن في المستشفى، ولما عرضت الأمر على وزيرة الصحة قالت لي بلغ الأمن الوطني، ولازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، ولازم الأمن الوطنى يتحرك مع الناس دول علشان نتصرف فيهم علشان نفرغ الأماكن دى لغيرهم، ولازم يفضوا أماكن لغيرهم ونفضي السرير لمريض آخر غلبان هيموت في الإسعاف، وواحد تاني قاعد في المستشفى مستريح، ومش عاوز يخرج، وأنا مش بفضي المكان ده لنفسي، ولا لحد من عيلتي»، حسب قوله.

وتابع: «مستشفى تمي الأمديد بها 106 أسرة، بالإضافة إلى 20 سرير عناية مركزة، وأول ما بدأنا كان العدد بسيط، ونطبق البرتوكول والمرضى يقعدوا مدة كبيرة، وللأسف هناك مرضى بقالهم شهر و3 أسابيع، ومازالوا في المستشفى، و80% منهم بينزل يتمشى في حدائق المستشفى وحالتهم مستقرة، وحالتهم زي الفل لكن مش عايزين يخرجوا».

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن «صحة الغربية أرسلت له أمس 24 مريضًا، ولا يوجد لديه ولا سرير، وأول أمس صحة الشرقية، أرسلت 39 مريضًا»، قائلا: «أخذنا على قد ما قدرنا، وهما اتصرفوا في الباقي والوضع فوق طاقتنا، واللى صحته هتتحسن هخرجه حتى لو تحليله إيجابى لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ علاج 5 أيام فقط»، حسب قوله.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»..