أسعار الأسماك اليوم السبت 30/5/2020 في سوق العبور للجملة

أسعار الأسماك شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة في كافة محافظات الجمهورية، وهذا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ومازالت أسعار الأسماك مرتفعة بشكل كبير باختلاف بعض الأنواع، وفي هذا المقال سوف نستعرض عليكم أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة.

استقر سعر السمك خلال الأيام حيث سجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 ما بين 24 إلى 27 جنيها, وسجل سعر كيلو البلطي نمرة 2 ما بين 20 إلى 23جنيها, وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني17 إلى 37 جنيها, وسعر فيلية البلطي يتراوح ما بين 30 إلى 90 جنيها, فيما استقر سعر سمك البياض ما بين 60 إلى 80 جنيها, بينما استقر سعر البياض الأملس ما بين 60 إلى 80 جنيها, كما تراوح سعر سمك القراميط ما بين 10 إلى 20 جنيها, وسجل سعر سمك الثعابين ما بين 50 إلى 220 جنيها, فيما سجل سعر سمك المكرونة السويسري ما بين 60 إلى 70 جنيها, والمكرونة الخليجي ما بين 32 إلى 38 جنيها, والمكرونة المجمدة ما بين 20 إلى 30 جنيها, وموسى ما بين 60 إلى 80 جنيها للكيلو , وسجل سعر السمك البوري ما بين 32 إلى45 جنيها للكيلو, وسعر سمك البربون ما بين 40 إلى 50 جنيها, وسعر الدنيس 100 جنية للكيلو, وسعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 130 جنيها, وسعر الجمبري ما بين 85 إلى 350 جنيها للكيلو.