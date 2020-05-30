شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. استبعاد التامفلو وإبقاء الكلوروكين ببرتوكول علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا.

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

أكدت اللجنة العليا لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة انتهاءها من تحديث بروتوكول علاج مصابى فيروس كورونا على أن يتم الابقاء على عقار هيدروكسى كلوروكين واستبعاد التامفلو من العلاج خلال الفترة المقبلة.

الكهرباء: بدء تجارب الموقع الإلكترونى الجديد لتلقى طلبات العدادات الكودية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه تم البدء فى تجربة الموقع الاليكترونى الجديد الخاص بتلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و ذلك لمنع التزحام داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خوفا من انتشار فيروس كورونا، موكدا أنه لن يتم إطلاق الموقع إلا بعد التأكد من نجاح و جودة الموقع.

أول حالة ولادة لمصابة بكورونا فى المستشفيات التعليمية بالقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت 30 مايو عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمى بالقاهرة. وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن المريضة توجد بالعزل الطبى بمستشفى الجمهورية التعليمى وهى أحد المستشفيات التى انضمت حديثا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتتبع مستشفى أحمد ماهر إداريا وبها قسم مخصص لعزل المصابين من الأطقم الطبية وقسم خاص مجهز للقيام بالغسيل الكلوى لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه الحالة هى أول حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد حالة الولادة التى تمت بمستشفى سوهاج التعليمى الأسبوع الماضى.

الداخلية تضبط 141 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وتغلق 77 مقهى خلال شهر

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا، حيث نجحت فى ضبط 77 مقهى مخالف، وغلق 21 مكانا لنشاط تعليمى مخالف، و8184 محلا مخالفا لقرار الغلق وضبط 27537 قضية تموينية متنوعة، ونجحت الجهود فى مجال مخالفة قرار الحظر فى 141547شخصا، و40862 سيارة، و3494دراجة نارية، و4135مركبة "توك توك"، وذلك خلال شهر.

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العليا لوضع برتوكولات علاج فيروس كورونا، أن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية فى مصر، على مجموعة من المرضى المصابين بكورونا، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتائج خلال الأيام القادمة، وتابعت: بعدها سوف يتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه أم لا ضمن برتوكولات العلاج.

الداخلية تضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 34471 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 257 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 24503 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 3307905 جنيه.

إصابة مدير مستشفى الحميات بدمنهور بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى

أكدت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة إصابة الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى الحميات بدمنهور بفيروس كورونا، وأضافت المصادر أن مدير مستشفى الحميات يخضع للعلاج وفقا لبروتوكول العزل المنزلى .

تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك 15 يوما لارتكاب أعمال مخلة بالآداب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

رئيس البرلمان الليبى يبحث فى القاهرة مبادرته لحل الأزمة الليبية سياسيا

وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، وذلك لإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين للتشاور حول فرص تفعيل الحل السياسى للأزمة الليبية.

رئيس المترو: 100% من الركاب اليوم التزموا بقرار ارتداء الكمامات

أكد المهندس على فضالي رئيس شركة المترو أن 100% تقريبا من الركاب التزموا اليوم بقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال المترو، وأنه يتم منع أى ركاب من الدخول للمحطة من الأساس فى حالة عدم ارتداءه كمامة، حيث يتم توجيهه أولا لشراء تذكرة للسماح له باستقلال المترو.

الكنيسة القبطية: استمرار وقف الصلوات حتى 27 يونيو وقداسين استثنائيين

أصدرت الكنيسة القبطية بيانا اليوم أكدت فيه استمرار ايقاف الصلوات حتى 27 يونيو، واستمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذى يقصر المشاركة فى الصلوات على أسرة المنتقل.

وزير الكهرباء: لن يسمح بدخول أى شخص الوزارة بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه بدءا من غد الأحد لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم الموجودة على مداخل الوزارة.

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من اليوم ولمدة 15 يوما.. حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

يبدأ اعتبارا من اليوم السبت 30 مايو حظر حركة المواطنين من الثامنة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، ونص القرار على انه اعتبارًا من اليوم 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئى للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ12 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان.

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

تستأنف اليوم السبت حركة تشغيل خطوط مترو الأنفاق بعد إيقاف 6 أيام، حيث ابتداء من اليوم يعمل المترو من 6 صباحًا حتى 8 مساء تطبيقا لقرارات حظر التجوال وغير مسموح للركاب استقلاله أو دخول المحطات بدون ارتداء كمامات.

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقى مركبات الأجرة حال وجود أى راكب بدون كمامة طبية، وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 39 وجنوبا 43 درجة

كشف تنبؤ حالة الطقس الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ الإثنين ولمدة 3 أيام، حيث تشهد البلاد بدء من الإثنين ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

"كاس" تحسم قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد والترجى خلال 48 ساعة

قررت محكمة التحكيم الرياضى تأجيل البت فى طعن نادى الوداد المغربى ضد كل من الترجى التونسى وقرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقى، بعد الاستماع إلى جميع الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم فيما يخص قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى فى النسخة الأخيرة 2019، وكشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل فى الشهادة التى أدلى بها أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

تشييع جثمان الراحل حسن حسنى ودفنه بمقابر أسرته بطريق الفيوم

شيعت منذ قليل جنازة الفنان حسن حسنى من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة من هناك وشارك فيها بعض الفنانين منهم سعد الصغير ومحمد الصاوى ومنير مكرم وعدد من محبيه وأفراد أسرته وأقاربه .

الفنان حسن حسنى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع كبير فى سعر الذهب عالميا، جراء التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول عقوبات مقرر فرضها على الصين.

الظهور الأول لابن حسن حسنى بعد وفاته: بيحب كل الناس ومصر كلها بتحبه

فى لقاء خاص، قال سمير حسنى، نجل الفنان الراحل حسن حسنى، أن وفاة والده جاءت عقب جلطة فى القلب، وأنه قضى معه يومين فى المستشفى، وخضع لقسطرة ولكن لم تنجح فى إنقاذه، متابعا "هو بيحب كل الناس ومصر كلها بتحبه".

النائب عمر وطنى ثانى برلمانى يصاب بفيروس كورونا

أكدت مصادر مطلعة لليوم السابع، خضوع النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة، للعزل بمستشفى العاصمة، بعد ثبوت اصابته بفيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" ليكون ثانى برلمانى يصاب بالفيروس بعد النائبة شيرين فراج.

ركاب القطارات يلتزمون بارتداء الكمامات أول أيام تطبيق القرار

استأنفت هيئة السكة الحديد اليوم حركة قطاراتها بعد إيقافهما لمدة 6 أيام خلال أسبوع العيد تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بداية الأسبوع الماضى.

رسميا.. مجلس الدولة يصدر قرارا يلزم القضاة والموظفين بارتداء الكمامات

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرار رقم 299 لسنة 2020، أن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون علي مباني مجلس الدولة بالقاهرة و الأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم)1069) لسنة 2020.