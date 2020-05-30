تفاصيل استدعاء الخارجية السودانية للقائم بالأعمال فى السفارة الاثيوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، القائم بالأعمال الإثيوبي، للاحتجاج على توغل مليشيات إثيوبية بمساندة الجيش الإثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال. ونقل مدير إدارة دول الجوار بالوزارة وفقا لما نشرته وسائل الإعلام السودانية، للقائم بالأعمال الإثيوبي، إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الآثم، الذي يأتي في وقتٍ كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الأثيوبي نائب رئيس الوزراء. Advertisements وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات، ونبّه إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لا بد أن يبنى على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الآخر.

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