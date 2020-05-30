نشرة الحوادث المسائية.. إجراءات مُشددة لارتداء الكمامة واستمرار حبس مودة الأدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الأسرة" تلزم أحمد عز بدفع نحو 42 ألف إسترليني مصروفات دراسية لنجليه من "زينة"

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.

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الإدارية العليا تقضي بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

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الداخلية: ضبط 141 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وغلق 77 مقهى في شهر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 77 مقهى مخالف، وغلق 21 مكانا لنشاط تعليمي مخالف، و8184 محلا مخالفا لقرار الغلق، وضبط 27537 قضية تموينية متنوعة، خلال تنفيذ تعليمات القيادة السياسية باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال شهر

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محضر فوري للمخالف.. الأكمنة سلاح الداخلية لتطبيق قرار ارتداء الكمامة -(مستند)

انتشار أمني موسع شهدته مختلف الشوارع والميادين داخل المدن وبين المحافظات، اليوم السبت، لتطبيق قرار مجلس الوزراء حيال مخالفة عدم ارتداء الكمامة الطبية في المواصلات والمنشآت والعامة والمصالح الحكومية.

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الداخلية تعلن معاقبة السائقين حال عدم ارتداء راكب الكمامة الطبية

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي مركبات الأجرة حال وجود أي راكب بدون كمامة طبية.

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تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمة مودة الأدهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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إنقاذ مسنة احتجزت داخل شقتها في العمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية في إنقاذ سيدة مُسنة لا تجازها داخل شقتها بالجيزة.

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"التكييف" كلمة السر في مأساة شقة بالدقي

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالجيزة، وكشفت المعاينة تفاصيل حريق شقة بالدقي، أودى بحياة سيدة و4 أطفال، أمس الجمعة.

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مصدر أمني ينفي إصابة رئيس مباحث سجن العرب وآخرين بـ"كورونا"

كشف مصدر أمني حقيقة ادعاء شخص عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة رئيس مباحث سجن برج العرب ومعاونه وبعض النزلاء بفيروس كورونا.

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مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة موظف بسجن طرة بـ"كورونا"

نفي مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة موظف مدني بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

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تفاصيل واقعة تهديد طفل متحدي الإعاقة بكلب شرس

مفاجأة كشفتها التحريات في واقعة ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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