مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة موظف بسجن طرة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نفي مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة موظف مدني بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا". وأكد المصدر الأمني مساء اليوم السبت أن الموظف المذكور كان بإجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الماضي، وتوفى أثناء وجوده بالإجازة مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجى تلك الشائعات.

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