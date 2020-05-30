مصدر أمني ينفي إصابة رئيس مباحث سجن العرب وآخرين بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مصدر أمني ما ادعاه أحد الأشخاص في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب، ومعاونه وبعض النزلاء بفيروس كورونا.
وكشف المصدر، مساء اليوم السبت، أن الشخص الذي صور الفيديو (عاطل - له معلومات جنائية)، مشيرًا إلى أن ما قاله جاء فى ضوء تواجد شقيقه محبوسًا في سجن برج العرب على ذمة قضية "مخدرات".
وأكد المصدر، أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
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