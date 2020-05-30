رئيس نادي القضاة: "أتمنى مد الحظر وتأجيل استئناف العمل لبعد ذروة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر أنه يتمنى التزام الدولة بسياساتها الحكيمة التي اتبعتها منذ بدء أزمة فيروس كورونا وتتخذ قرارا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بالقطاعات التي تشهد ازدحاما وتكدسًا لما بعد فترة ذروة انتشار الفيروس التي أعلنت عنها.

وقال "عبد المحسن" في بيان صحفي اليوم السبت، إن قرار تأجيل استئناف العمل ومد الحظر يجب اتخاذه خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم التي هى أولى من أي اعتبار آخر.

وقررت الحكومة في وقت سابق عودة العمل في قطاعات الدولة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، والتشديد على ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة والخاصة وفرض عقوبة للمُخالف تصل إلى غرامة 4 آلاف جنيه.

وتستمر حظر التجوال خلال الـ15 يومًا المقبلين بداية من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا.