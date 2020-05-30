لمواجهة جشع التجار.. "التموين" تخصص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، تخصيص رقم "واتس آب"؛ لتلقي شكاوى المواطنين عن نقص السلع التموينية أو حجبها وجشع التجار. وأوضحت الوزارة أن تلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق "واتس آب": 01112215281، وفاكس 27957532/02، بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية والعمل على حلها بصورة فورية. وكثفت وزارة التموين الحملات على الأسواق والوجود المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء؛ لضمان التأكد من توافر السلع (الخضر والفاكهة)، وسلامتها، والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها. ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بشن الحملات اليومية، والتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة الصحة، ومصلحة الرقابة الصناعية والطب البيطري؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالأسواق.

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