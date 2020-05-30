​حتى نعبر الجائحة بسلام.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن مصانع الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المكثفة في مصانع الأغذية، والتأكد من اتباع العمال التدابير الاحترازية؛ نظرًا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة، وتحتاج إلى مزيد من إجراءات السلامة؛ للخروج بأفضل وأكثر المنتجات أمانًا إلى الأسواق.

وقال غلاب إن مصانع الأغذية تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى؛ لضمان تزويد السوق المحلية بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا؛ ولكن مع الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل جزئي، فإنه يجب أن يزامن ذلك زيادة إجراءات السلامة والرقابة على هذه المصانع؛ لضمان تطبيقها الإجراءات الوقائية، من ارتداء العاملين للواقيات الشخصية من الماسكات والجوانتيات، واستخدام المطهرات والمنظفات، والتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي وتوافر المساحات بين كل عامل وآخر؛ بحيث لا تقل عن متر، والتطهير اليومي لأماكن العمل.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه على الرغم من عدم وجود دليل قطعي على احتمال انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام والتقاط العدوى من الأطعمة المصنعة؛ فإن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحترازية بشكل مكثف في مصانع الأغذية، خصوصًا مع ارتفاع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قال غلاب إن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تحتاج إلى تكاتف جهود جميع القطاعات؛ وعلى رأسها القطاع الصناعي الغذائي، لمواجهة هذا الوباء وتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات على المخالفين، حتى تمر مصر من هذه الجائحة بسلام.