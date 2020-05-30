تطهير شامل لمؤسسة "دار الهلال" وإجراءات مشددة لحماية العاملين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

‎نفذت مؤسسة دار الهلال الصحفية، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم، بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للصحافة برئاســة الكاتب الصحفي كرم جــبر، وبالتنسيق الكامل معها من أجل ضمان سلامة العاملين بالمؤسسة.

وقررت لجنة الأزمة للوضع في المؤسسة ما يلي:

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أولًا.. أن تضم اللجنة رؤساء التحرير ومديرو الإدارات والقطاعات بحيث يكون كل مدير مسئول عن قطاعه، كما تضم عدد من المسئولين بحيث يتولى كل عضو مسئولية متابعة تنفيذ ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات في الدور أو في الإدارة المكلف بمتابعتها وهم:

رؤساء تحرير المطبوعات

مدير عام المراجعة المركزية

الدكتور مدير عام الإدارة الطبية

مدير عام شئون العاملين

مدير عام المطابع

مدير عام المشتريات

مدير إدارة الأمن

رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة

‎ثانيًا: تتخذ اللجنة كافــة الإجــراءات الاحـــترازية والوقايـــة لمكافحــة فـيروس "كــورونا"، وتأمين كافة قطــاعات وأدوار المؤســـسة من خــطر الإصـــابـة أو العــدوى والتعـقيم والتطهير الدائم للمؤســـسة، وتنظيم حضور العاملين والأعداد المحددة للعمل طبقًا لإجــراءات التبــاعد الاجتماعي التي تحــول دون نقل العـــدوى بالفيروس.