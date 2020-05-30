وزير الثقافة تنعى مدير التسويق بأوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اليوم السبت، بيانًا نعت فيه "محمد حامد" مدير الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية، الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 53 عامًا، إثر مضاعفات إصابته في حادث سير خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت عبدالدايم: "إن دار الأوبرا فقدت أحد أبنائها المخلصين الذي كان نموذجًا للانتماء والالتزام والتفاني في العمل، واشتهر بدماثة الخلق والقدرة على تحفيز زملائه لتقديم المزيد من العطاء".

ودعت عبدالدايم، أن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.