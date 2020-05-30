مصر | عامل فرح.. ضبط صاحب محل مكبرات صوت بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر عامل فرح.. ضبط صاحب محل مكبرات صوت بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط صاحب محل مكبرات صوت، حال قيامه حفل عرس بإحدى قرى مركز منيا القمح.

وتم صرف الأهالى المتواجدين بالحفل، والتحفظ على (4) سماعات وجهاز تشغيل السماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة



وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".