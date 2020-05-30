مصر | مفاجأة في هوية المتهمين بتعذيب طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في هوية المتهمين بتعذيب طفل ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني مسؤول بأن المتهمين المقبوض عليهم في واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتيادات الخاصة، من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن عدد المقبوض عليهم _حتي الآن_ 5 أشخاص وهم شقيقيه، ووالده ونجلي عمه.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن الأشخاص الذين ظهروا عبر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يروعون الطفل بـ"كلب شرس" هم "شقيقيه ونجلي عمه".

وأضاف المصدر ذاته، بأن قوة أمنية من قسم شرطة قليوب اصطحبت المتهمين إلى مقر النيابة العامة بقليوب للتحقيق معهم حول الواقعة.

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وأكد مصدر أمني مسؤول، بأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في القبض على الأشخاص المتهمين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبين أن مكانهم بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفحصت أجهزة الأمن مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون كلبا شرسا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أثار حفيظة من شاهده.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول مقطع فيديو لشابين بحوزتهما كلب شرس أعلى سطح عقار سكني، يطلقونة على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثالث يصورهما، وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتهمين، وتقديمهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

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شهدت محافظة الجيزة، اليوم السبت، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء حيال الأشخاص المخالفين عن ارتداء الكمامة الطبية في المواصلات العامة والخاصة، والمنشآت العامة والمصالح الحكومية، والأسواق.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من اليوم السبت، سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.