مصر | عاجل.. ضبط المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني مسؤول، بأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في القبض على الأشخاص المتهمين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبين أن مكانهم بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفحصت أجهزة الأمن مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون كلبا شرسا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أثار حفيظة من شاهده.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول مقطع فيديو لشابين بحوزتهما كلب شرس أعلى سطح عقار سكني، يطلقونة على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثالث يصورهما، وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتهمين، وتقديمهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

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أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة اتهام "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، للشاب مازن إبراهيم بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي عليها، بأنه تم توجيه اتهامات عدة للمتهمين خلال التحقيقات.

وأضاف المصدر، أن الاتهامات هى: تعريض طفل للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لعدم بلوغ الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" السن القانوني، ومواقعة أنثي بغير رضاها وفقا لحكم المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

وعن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المصدر إلى الخليج 365، أن الفتاة المعروفة بـ"منة"، تواجه اتهام بنشرها مقطع فيديو منافٍ للذوق العام وتقاليد المجتمع وخدش للحياء العام، وفقا لحكم المادة 187 من قانون العقوبات، وجريمة التحريض في مكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى، وفق حكم المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وواصل المصدر ذاته، بأنه من بين الاتهامات الموجهة إليها، جريمة الإعلان بطريقة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، وفق حكم المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة1961 بشأن مكافحة الدعارة، فضلا عن جريمة الاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2019 بشأن المحاكم الاقتصادية.

وأكد مصدر مسؤول بأنه صدر قرار اليوم السبت، بتحويل المتهمين في القضية إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحليل مخدرات، وتوقيع كشف عذرية للفتاة، ومعرفة إذا تم اغتصابها من عدمه، وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف المصدر في وقت سابق إلى الخليج 365 بأن المتهمين المقبوض عليهم هم "أية" والشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، "مازن إبراهيم"، "شيماء شاكر" وشقيقتها "فاطمة" ومحمد أحمد" الشهير بـ "كلاشنكوف"، "بسام" الشهير بـ "بيشوي".

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وتابع المصدر بأن أجهزة الأمن ألقت القبض أيضًا على فرد أمن إداري لفندق "زو"، بمنطقة الطالبية والذي تقابل فيه المتهمين يوم الواقعة"

وبرأت "منة عبد العزيز" الشاب "مازن إبراهيم" خلال التحقيقات التي أجريت معهم أمس الجمعة، من تهمة الاعتداء الجنسي عليها، واتهمت الشهير بـ" بيشوي"، بالاعتداء الجنسي عليها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات القبض على "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، والشاب مازن إبراهيم، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، والاعتداء الجنسي عليها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشـأن مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة والمعروفة إعلاميا بـ"منة عبد العزيز" فتاة التيك توك، في العقد الثاني من العمر ادعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.

وتبين أن الفتاة المشار إليها قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح أن صحة الواقعة التي ادعتها ترجع إلى أنها دخلت أحد الفنادق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب، فتاتان " جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، مبلغ 125 جنيها.

وقام آخر بمواقعتها جنسيًا كرهًا عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذي حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي نفس السياق كانت أمرت النيابة العامة، بضبط "آية " الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.