أخبار مصر | "الصيادلة" تكشف سر اختفاء فيتامين (C) وأدوية الزنك.. وتزف بشرى سارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تكشف سر اختفاء فيتامين (C) وأدوية الزنك.. وتزف بشرى سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة الفرعية، إن سوق الدواء، يشهد الفترة الحالية نقصا في العديد من الأدوية، وذلك نظرًا لتوقف عملية الإنتاج في مصانع الأدوية الفترة الماضية "إجازة عيد الفطر"، من ناحية، وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا من ناحية أخرى.

وأضاف "الشيخ" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن نقص الدواء أدى لنوع من أنواع الذعر لدى المواطنين مما جعلهم يتهافتون على شراء الأدوية خاصة "فيتامين C" و"الزنك" وتخزينها، والذي بدوره أدى لنقص الأدوية من الصيدليات وخلق أزمة.

وأكد نقيب صيادلة القاهرة، أن هيئة الدواء ملمة بالوضع الحالي وبالتالي يعملون على زيادة الإنتاج الفترة الحالية، لسد حاجة السوق، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من نواقص الأدوية محلية الصنع وبالتالي من السهل إنتاجها بشكل أكبر وضخها في سوق الدواء، موضحًا أن ذلك الأمر يحتاج لأيام قليلة.