أخبار مصر | أول أيام تطبيق قرار ارتداء الكمامة.. التزام شعبي ورقابة حكومية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر أول أيام تطبيق قرار ارتداء الكمامة.. التزام شعبي ورقابة حكومية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور لمواطنين في شوارع منطقة الدقي بمحافظة الجيزة حيث بدأ اليوم تفعيل قرار ارتداء الكمامة الطبية المجهزة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأظهرت اللقطات التي سجلتها عدسة بوابة الخليج 365 الإلكترونية، التزام شعبي واسع، حيث التقطت صورًا لشباب وكبار سن وسيدات يرتدون الكمامة الطبية، وكذلك سائقو السيارات الخاصة والميكروباص، وسيارات الأجرة، حيث يوجد التزام كبير بالخطوة التي أقرها مجلس الوزراء ابتداء من اليوم 30 مايو احترازًا من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن عدد من الأكمنة الأمنية قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، لمراقبة تنفيذ القرار حيث أن غرامة عدم ارتداء الكمامة الطبية الواقية تصل إلى 4000 آلاف جنيه، وبالفعل تم تحرير عدد من المحاضر اليوم ضد غير الملتزمين كما أفادت بيانات لمحافظة القاهرة.