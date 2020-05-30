أخبار مصر | أول أيام تطبيق قرار ارتداء الكمامة.. التزام شعبي ورقابة حكومية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر أول أيام تطبيق قرار ارتداء الكمامة.. التزام شعبي ورقابة حكومية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور لمواطنين في شوارع منطقة الدقي بمحافظة الجيزة حيث بدأ اليوم تفعيل قرار ارتداء الكمامة الطبية المجهزة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأظهرت اللقطات التي سجلتها عدسة بوابة الخليج 365 الإلكترونية، التزام شعبي واسع، حيث التقطت صورًا لشباب وكبار سن وسيدات يرتدون الكمامة الطبية، وكذلك سائقو السيارات الخاصة والميكروباص، وسيارات الأجرة، حيث يوجد التزام كبير بالخطوة التي أقرها مجلس الوزراء ابتداء من اليوم 30 مايو احترازًا من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن عدد من الأكمنة الأمنية قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، لمراقبة تنفيذ القرار حيث أن غرامة عدم ارتداء الكمامة الطبية الواقية تصل إلى 4000 آلاف جنيه، وبالفعل تم تحرير عدد من المحاضر اليوم ضد غير الملتزمين كما أفادت بيانات لمحافظة القاهرة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمة ووزارة الصحة المصرية وضعا عد كبير من اشتراطات الصحة والسلامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء أبرزها في وجوب الالتزام بالكمامة الطبية الواقية، وكذلك الالتزام بالتباعد المجتمعي، حيث يجب ألا يتعامل شخص مع آخر في مسافة أقل من متر، إضافة لعدم التلامس والمداومة على تعقيم تطهير اليدين والأسطح.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.