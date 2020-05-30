أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت وزارة الشباب والرياضة، من أعمال تعقيم وتطهير مبني الوزارة قبل عودة الموظفين إلى مكاتبهم بدءًا من صباح غد الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتعقيم وتطهير ديوان عام الوزارة بشكل كامل في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع العاملين بديوان الوزارة والمترددين عليها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الشباب والرياضة على وكلاء الوزارة ومديري العموم بالتوجيه على كافة العاملين بديوان الوزارة، بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية طوال ساعات العمل من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين العاملين، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، فضلًا عن عدم السماح لأي موظف أو مواطن بالدخول إلى ديوان الوزارة إلا بعد ارتداء الكمامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة سواءً داخل ديوان الوزارة أو على صعيد مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات من خلال التعقيم والتطهير وأعمال النظافة الدورية للمكاتب الإدارية، وإلزام العاملين بعدم المصافحة وتباعد المسافات فيما بينهم وتوفير المواد المطهرة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذت قرارا بأنه اعتبارا من 30 مايو الجاري ستنفذ إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري، وذلك داخل المنشآت الحكومية، والأسواق، والمحلات، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، يتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها.

و أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، اليوم السبت، جولة تفقدية للأعمال الإنشائية الجارية بمشروع الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر؛ حيث شملت جميع الإنشاءات، مشيدا بمعدل الإنجاز الذي تحقق حتى الآن، مؤكدا أن مصر على أهبة الاستعداد لاستضافة إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد.

وتابع الوزير، ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة الصالة إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر، وتجول داخل مشروع إنشاء الصالة وتفقد جميع الإنشاءات التي تضمها منها الصالة الرياضية المكونة من مقصورة رئيسية لكبار الزوار ومدرجات تسع لعدد 4500 مقعد، وغرف اللاعبين، وصالة تدريب، ونادي صحي للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.